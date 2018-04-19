بكين - أ ش أ

نفت وزارة التجارة الصينية عقد أي محادثات ثنائية حول الخلافات التجارية الصينية الأمريكية حتى الآن.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج، خلال مؤتمر صحفي، بان تدابير المادتين 232 و301 الأمريكية بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية تنتهك بشكل صارخ قواعد منظمة التجارة الدولية.

واشار إلى أن الطرف الأمريكي لم يعقد حتى الآن أي محادثات ثنائية حول تحقيقات المادة 301 ومقترحات التعريفات الأمريكية على منتجات البضائع الصينية.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت ملفا إلى منظمة التجارة العالمية الثلاثاء تعرب فيه عن رغبتها في التفاوض حول النزاع التجاري مع الصين، لافتا إلى أن الخطوة الأمريكية المذكورة تأتي وفقا للإجراءات المتبعة في المنظمة التي تأمر الأعضاء بضرورة الاستجابة لطلب تسوية ما تقدم به أعضاء آخرون خلال مدة عشرة أيام.