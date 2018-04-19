القاهرة - أ ش أ

بدأت الشركة المنفذة لأعمال بناء متحف كفر الشيخ، استكمال أعمال إنشائه بعد استلامها للموقع، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ; لاستكمال مشروع المتحف المتوقف منذ عام 2008.

وأشادت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح -في تصريح اليوم الخميس – بدور المحافظة في تقديم كافة سبل التعاون مع الوزارة، إلى جانب تحمل كافة التكلفة المادية للمشروع والتي تم تقديرها بحوالي 30 مليون جنيه، فضلا عن تذليل كافة العقبات من أجل استكمال مشروع المتحف; ليكون مركزا ثقافيا وحضاريا لتنمية الثقافة المجتمعية ويحكي تاريخ وحضارة المحافظة والمواقع الأثرية الهامة بها.

وأشارت إلى أن اللجنة انتهت من اختيار قصة العرض حول أول عاصمة مصرية وهي مدينة (بوتو) والواقعة بكفر الشيخ، وباقي العواصم المصرية القديمة وما اتخذته مصر القديمة من نظام إدارة الدولة ودور الدين والسياسة في الحكم، كما تم مخاطبة مدير عام اللجان الدائمة بالوزارة الدكتور محمد إسماعيل; للتنسيق مع جميع البعثات الأجنبية العاملة بالمحافظة; لتزويد اللجنة بقائمة تتضمن القطع الأثرية المكتشفة وأحدث نتائج أعمالها، ومعاون وزير الآثار لتطوير المواقع الأثرية الدكتور شريف عبد المنعم; لتقديم ملف حول أهم القطع الأثرية الموجود بمخازن الآثار بالمحافظة.