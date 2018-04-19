القاهرة - أ ش أ

توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان يبلغ الحمل الأقصى اليوم الخميس 26 ألفا و 300ميجاوات مقابل 26 ألفا و500 ميجاوات أمس الأربعاء الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 18 ألفا و625 ميجاوات.

وقامت الوزارة بتفعيل عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

ومن بين طرق التواصل تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء “كول سنتر” من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء” بهواتف أندرويد.