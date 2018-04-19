القاهرة - أ ش أ

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس مع مسؤلي شركتي شل وإديسون موقف العمل في مشروعاتهما بمصر.

والتقى الوزير مع المهندس سامى إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر، لبحث برنامج العمل الجاري تنفيذه لمشروع تنمية المرحلة (9ب) بالبحر المتوسط من خلال شركة رشيد للبترول.

وبدأ الحفر وفقا للبرنامج الموضوع الذي يشمل حفر 10 آبار باستثمارات أكثر من 800 مليون دولار ومن المخطط بدء باكورة الإنتاج من أول 3 آبار خلال العام المالي القادم.

وأشار الملا – على هامش مؤتمر دول حوض البحر المتوسط (موك 2018) المنعقد بمحافظة الإسكندرية – إلى أنه بحث برنامج استثمارات شركة “شل” في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأكد إسكندر التزام شل في تعزيز استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج، مشيدا بالتعاون الإيجابي مع قطاع البترول طوال فترة عملها في مصر التي تمتد لقرن من الزمان.

وبحث الملا مع نيكولا مونتي الرئيس التنفيذي لشركة إديسون ونيكولاس كاتشروف المدير العام لإديسون في مصر، موقف العمل في مناطق امتيازها (شمال ثقة بشرق البحر المتوسط، وشمال بورفؤاد وشمال شرق حابي بالمياه العميقة بالبحر المتوسط).

وأوضح أنه تم الانتهاء من عمليات البحث السيزمي والتفسيرات الجيولوجية، وحاليا في مرحلة تقييم المعلومات والدراسات الجيولوجية تمهيدا لحفر البئر الأولي في منطقة شمال ثقة المجاورة لحقل ظهر، والتي أوضحت التراكيب الجيولوجية أن هناك احتمالات غازية جيدة بالمنطقة.