اخبارمصر - سماء المنياوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء فحص طبي دوري شامل لـ 4 مليون و8 ألاف و937 طالب بنسبة 75,85% من إجمالى المستهدف على مستوى الجمهورية، منذ بداية العام الدراسي الحالي وحتى شهر مارس الماضي وذلك في إطار دعم وتطوير خدمات الصحة المدرسية المقدمة لطلبة المدارس.

وأوضحت الدكتورة منى حافظ الناقة، رئيس قطاع الرعاية الأولية، أنه تم تطعيم 3 مليون و532 الف و407 طالب بالطعم السحائي و2 مليون و261 الف و246 طالب بالطعم الثنائي لافتة الى أنه تم المرور على 1719 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك لمتابعة الإجراءات الوقائية والإكتشاف المبكر للأمراض المعدية والحد من إنتشارها.

وصرحت الدكتورة نهلة رشدي رئيس الادارة المركزية للرعاية الأولية أنه تم رصد بعض الحالات التي تعاني من أمراض معدية مثل الغدة النكافية والالتهاب الكبدي الفيروسي A، والحمى التيفودية ببعض المدارس من مختلف المحافظات خلال تلك الفترة لافته الى انه تم إجراء تقصي لتلك الأمراض ومن تأكد اصابته تم تقديم العلاج اللازم له، كما تم تكثيف المرور على المدارس للتأكيد على تعزيز الإجراءات الوقائية وتوفير مستلزمات النظافة ومكافحة العدوى بالإضافة الى عقد ندوات صحية لرفع الوعي الصحي بين طلاب المدارس.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار هذه الأمراض وترصدها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لعدم إنتشار الأمراض المعدية وغير المعدية بين طلاب المدارس بالمنشأت التعليمية.