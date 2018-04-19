القاهرة-أ ش أ

نظم معهد ناصر للبحوث و العلاج بعثة طبية إلى مدينة سيوة تضم فريقا طبيا من وحدة أمراض الدم وزرع النخاع للمساهمة في علاج مرض الأنيميا المنجلية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان و تحت إشراف الدكتور احمد محي القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وقامت البعثة الطبية بالكشف على عدد كبير من أطفال مدينة سيوة و تقديم الدعم الطبي و التوعية للحد من انتشار المرض في الأجيال المتعاقبة وعلاج الحالات التي تحتاج لزراعة النخاع العظمي.

و اجتمع أعضاء البعثة الطبية مع شيوخ القبائل و رئيس المدينة و مسئولي الصحة ,وقاموا بتسليمهم بعض التوصيات الطبية مع استمرار معهد ناصر بتقديم الخدمات الطبية لأهالي سيوة.