القاهرة -أ ش أ

أكد الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية أن هناك رقابة صارمة على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة التي تقوم بعمليات زرع الأعضاء البشرية.

و أشار إلى أن إدارة العلاج الحر يقوم بالمرور والتفتيش الدوري على هذه المستشفيات, بالإضافة إلى أن الأجهزة الرقابية تضع هذه المستشفيات تحت المراقبة بشكل مستمر للقضاء على السمسرة وعمليات بيع الأعضاء, مؤكدا أن القانون يطبق صارما على كل من يخالفه.

وأكد في تصريح له اليوم الخميس أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وافقت على إصدار 15 ألفا و841 موافقة على نقل الأعضاء البشرية .

و أضاف أن الوزارة تشرف على 48 مستشفى ومركزا يقوم بزرع الأعضاء في الجمهورية 70 % منها في محافظة القاهرة الكبرى, مؤكدا أن اللجنة العليا لزرع الأعضاء تواصل نشاطها من خلال اجتماع شهرى منتظم