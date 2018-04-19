اخبارمصر - عصمت سعد

أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي بالعنوان 15 شارع منصور بميدان لاظوغلى أمام ضريح سعد زغلول بمنطقة باب اللوق بالقاهرة وكذلك اتاحة عدد من المنافذ الأخرى فى بعض النوادى الرياضية لملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها بهدف التيسير عليهم وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون اية غرامات ودون اتخاذ إجراءات قانونية تنفيذا لتوجيهات عمرو الجارحى وزير المالية بالتيسير على الممولين و التعاون المستمر معهم وفتح منافذ متعددة لتحصيل الضريبة دون عناء.

واضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن ملاك الوحدات السكنية والمقيمين بالساحل الشمالى والمناطق النائية لديهم كافة الماموريات العقارية المختصة والموجودة على امتداد الساحل الشمالى ويمكنهم سداد الضريبة المستحقة هناك.

واوضحت ان المصلحة تتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بقانون الضرائب العقارية اوالضريبة على الملاهى او اى استفسارات اخرى والرد عليها من خبرائها المختصين مع العمل على حلها.

واشادت رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالممولين الذين قاموا بسداد الضريبة المستحقة على وحداتهم السكنية طواعية دون تأخير وتأمل ان تشهد الفترة المقبلة التزام باقى الممولين بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليهم حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامة.

وفى هذا السياق تطالب مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين لم يبادروا حتى الان بسداد الضريبة المستحقة عليهم سواء عن السنوات السابقة او المستحقة هذا العام سرعة التوجه إلى المأموريات المختصة والكائن مقرها بجميع مراكز المدن المنتشرة فى كافة المحافظات لسداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات المملوكة لهم والخاضعة للضريبة وذلك قبل تطبيق غرامات التأخير المقررة.