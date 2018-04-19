اخبارمصر - عصمت سعد

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على الطلب المقدم من راعي كنيسة ماري جرجس للأقباط الارثوذكس بقرية بيت علام بمركز جرجا لبياض الكنيسة الاثرية من الخارج وتبليط مدخل الكنيسة الغربي بعد استخراج التراخيص اللازمة وفقا للرسومات الهندسية المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالتنسيق مع الآثار وبناء علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار حيث ان الكنيسة من الكنائس الاثرية ومسجلة ضمن الآثار الاسلامية والقبطية .

وأكد المحافظ على اهمية توفير الاجواء المناسبة والاماكن اللائقة لممارسة الشعائر الدينية بالمساجد او الكنائس مع الحفاظ علي الطابع الاثري للمباني الخاضعة لقانون حماية الآثار ، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام التام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لبناء او اعادة بناء دور العبادة وفقا لما اقره الدستور المصرى واقرته الشريعة الاسلامية بحرية ممارسة الشعائر الدينية .

يذكر ان اللجنة الدائمة للآثار قد وافقت علي بياض قباب الكنيسة الأثرية من الخارج بنفس مادة الطلاء القديم لمعالجة الشروخ والتشققات وكذلك تبليط ارضية مدخل الكنيسة الغربي بحيث تكون الراضية الجديدة تبليط بالحجر المعصراني طبقا لطبيعة الأثر ، وان تتم الأعمال علي نفقة الكنيسة وتحت اشراف قطاع المشرعات والتفتيش المختص .