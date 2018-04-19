اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس – اخر جلسات الاسبوع – وسط مبيعات محلية ومشتريات اجنبية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – بنحو 0.03 % مسجلا 17701.26 نقطة. وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” بنسبة 0.10 % مسجلا 3011.72 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 20” بنحو 0.11 % مسجلا 18044.08 نقطة. وزاد مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.08 % مسجلا 860.74 نقطة. وكسب مؤشر “ايجي اكس 100” الاوسع نطاقا 0.14 % مسجلا 2258.87 نقطة.

وافادت الدكتورة هدى المنشاوي العضو المنتدب لشركة ادارة محافظ مالية بان السوق تتحرك في اتجاه عرضي مع استكمال بعض عمليات بيع بهدف جني الارباح على بعض الاسهم.

وذكرت انه على السوق الاستقرار فوق مستوي 17700 نقطة اليوم لتأكيده واستمرار الصعود والاتجاه نحو الاهداف الاعلي والمنشودة والحفاظ علي الدعم المحقق والعكس صحيح.

ولدى اغلاق تعاملات الاربعاء، بددت مؤشرات البورصة مكاسبها المبكرة وتراجعت بشكل جماعي في ظل مبيعات أجنبية قابلتها المشتريات المحلية والعربية.