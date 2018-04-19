اخبارمصر - حموده كامل

قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء أمس الاربعاء بجولة مفاجئة لعدد من محطات الخط الثالث والثانى للمترو بدأها بمحطة الاستاد بالخط الثالث ثم محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث.

اطمأن الوزير خلال الجولة على مستوى الخدمة المقدمة وعلى بوابات التذاكر الجديدة التي تم تركيبها وعلى وزمن التقاطر ووجه وزير النقل مسئولى المترو بالمحطة ببذل كل الجهود فى خدمة جمهور الركاب نظرًا لأن المحطة تتسم بكثافة الركاب خاصة فى أوقات الذروة.

ثم استقل الوزير أحد القطارات حتى محطة مترو الجيزة التى تفقد فيه الأرصفة واطمئن على الخدمة المقدمة للركاب

بعدها توجه الدكتور هشام عرفات لمحطة سكك حديد الجيزة حيث تفقد شبابيك التذاكر واطمئن على مستوى نظافة الأرصفة كما تابع الوزير مواعيد القطارات حيث تابع قطار ٢٠٠٤ وقدومه الى محطة الجيزة في موعده المقرر والتقى عددًا من الركاب بأرصفة المحطة واستمع إلى رأيهم فى مستوى الخدمة المقدمة اليهم ودار حوار مع الوزير حول تطوير السكك الحديدية حيث أوضح الوزير أن العمل يجرى على قدم وساق فى تطوير كل عناصر المنظومة لافتا ان المواطن سيشعر بالتحسن خلال النصف الثاني من العام القادم .

وشدد الوزير على العاملين بالسكك الحديدية بحسن التعامل مع الركاب وتذليل أى عقبات قد تواجه جمهور المسافرين و الاستعداد الدائم لخدمة الركاب خاصة أنها أحد المحطات الرئيسية فى شبكة محطات السكك الحديدية.