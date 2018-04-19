نيويورك - رويترز

أعلنت دار “أمريكان ميديا” للنشر، أن عارضة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال، توصلت لاتفاق يسمح لها بالحديث بحرية عن علاقة جنسية تزعم أنها أقامتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفعت مكدوجال دعوى قضائية في كاليفورنيا الشهر الماضي، سعيا لفسخ اتفاق أبرمته عام 2016 مع دار أمريكان ميديا التي تملك صحيفة ذا ناشونال إنكوايرر ويمنح الشركة الحقوق الحصرية لنشر قصتها مقابل 150 ألف دولار.

وقالت “أمريكان ميديا” إنه سيكون لها الحق بموجب الاتفاق في الحصول على ما يصل إلى 75 ألف دولار من أي أرباح مستقبلية لبيع قصة مكدوجال حول علاقتها التي تزعم أنها استمرت عشرة أشهر وبدأت في 2006.

كانت مكدوجال قالت في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) الشهر الماضي إنها أحبت ترامب مضيفة أن العلاقة الجنسية بدأت بعد وقت قصير من ولادة بارون ابن ترامب من زوجته ميلانيا.

من جانبه نفى البيت الأبيض إقامة علاقة مع مكدوجال، في الوقت الذي يخوض فيه ترامب معركة قضائية ضد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التي تقول إنها مارست الجنس مع ترامب مرة واحدة عام 2006.