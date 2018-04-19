دمشق ـ أ ش أ

يحاول المسلحون من جبهة النصرة وفصائل المعارضة السورية المسلحة توسيع الأراضي التي يسيطرون عليها جنوبي سوريا لإنشاء حكم ذاتي هناك تحت رعاية الولايات المتحدة”.

واوضح مصدر عسكري سوري اليوم الخميس أن المسلحين يخططون لشن هجوم منسق على القوات الحكومية في المحافظات الجنوبية بحجة الانتهاكات المزعومة لنظام وقف تصعيد العنف ، وزعم استخدام الكيميائي من قبل القوات السورية ” ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تقوم بمكافحة المسلحين ، بل تقوم بإيصال ما يسمى بالمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطرون عليها.

وأضاف أن المسلحين يخططون للسيطرة على مدينتي درعا والبعث والمناطق المجاورة لهما ، مضيفا “الهدف النهائي للعملية المخططة هو إنشاء حكم ذاتي مستقل عن دمشق تحت رعاية الولايات المتحدة ، وعاصمته في درعا ، وذلك بمثابة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا”.