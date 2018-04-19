بكين - أ ش أ

توصلت دراسة حديثة إلى أن بعض الأدوية المعنية بعلاج ضغط الدم المرتفع قد تزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان البنكرياس في مرحلة انقطاع الطمث.

وفي دراسة كبيرة أجريت على عدد من النساء ممن بلغن مرحلة سن اليأس، شهد أولئك اللاتي تناولن العقاقير قصيرة المفعول المكافحة لضغط الدم المرتفع المعتمدة على كبح الكالسيوم ارتفاعا في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة بلغت 66%.

وأوضحت الأبحاث أن النساء اللاتي استخدمن مضادات ضغط الدم المرتفع قصيرة المفعول لمدة 3 سنوات أو أكثر، واجهن خطرا بمعدل الضعف للإصابة بسرطان البنكرياس، مقارنة بالنساء اللاتي تناول أنواعا أخرى مكافحة لضغط الدم المرتفع.