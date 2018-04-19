القاهرة - أخبار مصر، الخميس 19 ابريل

المدينة السعودية

* السعودية تواجه بحزم التآمر الإيراني القطري على العرب.

* الإمارات تسيطر على طائرة إيرانية محملة بالمتفجرات في اليمن.

* ترامب يؤكد «اللقاء التاريخي» بين كيم وبومبيو.

* قتيل وجرحى في انفجار استهدف رئيس الأركان الليبي.

* قرقاش: حملة تشويه مصدرها إيران تستهدف الإمارات والسعودية.

* الحوثي يختطف ضباط الحرس الجمهوري بصنعاء.

* إطلاق نار يؤجل دخول المفتشين لدوما.

الإمارات اليوم

* إصابة 5 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي جنوب غزة.

* كوبا تطوي صفحة عائلة كاسترو بعد 60 عاماً من الحكم.

* ترامب يؤكد أن مدير وكالة الاستخبارات التقى كيم جونغ أون في بيونغ يانغ.

* القوات العراقية تنفذ عملية لتعقب خلايا «داعش» شمال تكريت.

* «الهلال الأحمر» توزع 55 ألف سلة غذائية في الساحل الغربي لليمن.

* بن دغر: الميليشيات استخدمت ميناء الحديدة لتهريب السلاح والصواريخ الإيرانية.

* علي محسن يدعو إلى مضاعفة الجهود لإسناد التقدم باتجاه صنعاء.

* الشيخة حسينة تدعو إلى ضغوط دولية أكبر بشأن الروهينغا.