صحافة عربية: السعودية تواجه بحزم التآمر الإيراني القطري على العرب
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 19 ابريل
المدينة السعودية
* السعودية تواجه بحزم التآمر الإيراني القطري على العرب.
* الإمارات تسيطر على طائرة إيرانية محملة بالمتفجرات في اليمن.
* ترامب يؤكد «اللقاء التاريخي» بين كيم وبومبيو.
* قتيل وجرحى في انفجار استهدف رئيس الأركان الليبي.
* قرقاش: حملة تشويه مصدرها إيران تستهدف الإمارات والسعودية.
* الحوثي يختطف ضباط الحرس الجمهوري بصنعاء.
* إطلاق نار يؤجل دخول المفتشين لدوما.
الإمارات اليوم
* إصابة 5 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي جنوب غزة.
* كوبا تطوي صفحة عائلة كاسترو بعد 60 عاماً من الحكم.
* ترامب يؤكد أن مدير وكالة الاستخبارات التقى كيم جونغ أون في بيونغ يانغ.
* القوات العراقية تنفذ عملية لتعقب خلايا «داعش» شمال تكريت.
* «الهلال الأحمر» توزع 55 ألف سلة غذائية في الساحل الغربي لليمن.
* بن دغر: الميليشيات استخدمت ميناء الحديدة لتهريب السلاح والصواريخ الإيرانية.
* علي محسن يدعو إلى مضاعفة الجهود لإسناد التقدم باتجاه صنعاء.
* الشيخة حسينة تدعو إلى ضغوط دولية أكبر بشأن الروهينغا.
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