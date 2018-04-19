الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

اعلنت مصادر دبلوماسية وفاة سفير ساحل العاج في الامم المتحدة برنار تانوه بوتشو فجأة عن 67 عاما الاربعاء في احد مستشفيات نيويورك.

وقال مصدر قريب من الدبلوماسي ان برنار تانوه بوتشو الذي نقل من روسيا الى نيويورك في ديسمبر كان متوترا جدا منذ نهاية مارس بعد استدعائه للتشاور مع حكومته.

وفي تلك الفترة وبناء على توجيهات عاصمته، امتنع عن التصويت حول سوريا ما سبب استياء اعضاء آخرين في مجلس الامن الدولي.

وبعد عودته الى نيويورك تجهور وضعه وادخل الى المستشفى منذ فترة قصيرة، كما اوضح المصدر نفسه.

ولم يكشف السبب المحدد لوفاته.

وقرر مجلس الامن الدولي الوقوف دقيقة صمت تكريما له الخميس.