واشنطن - أ ش أ

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مركبة فضائية في مهمة لاستكشاف كواكب قد تحمل علامات حياة خارج المجموعة الشمسية.

وقالت وكالة ناسا، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، إن القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته في هذه المهمة جرى تثبيته على مركبة (سبيس إكس فالكون 9) الفضائية التي أطلقت من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

وسيستطلع القمر الاصطناعي نحو 200 ألف من النجوم الأكثر سطوعا، بحثا عن كواكب خارجية وكواكب تدور حول نجم، كما في نظامنا الشمسي.