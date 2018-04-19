أخبار مصر - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا “كما تعرفون سأجتمع مع كيم جونج أون خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وآمل أن يكون هذا الاجتماع ناجحا، ونحن ننتظره”.

وشدد ترامب في الوقت نفسه إلى أن هذا الاجتماع مع كيم جونج أون لن يحدث، إذا لم يبدو مثمرا للجانب الأمريكي.

وأشار إلى أنه سيكون من الجيد جدا التخلص من الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وفي العالم كله، مضيفا ” نحن نحترم كثيرا ما تقوم به (كوريا الديمقراطية) في العديد من الجوانب، يجب أن نعمل معا، يجب أن نضع حدا للأسلحة النووية، ومن الناحية المثالية في جميع أنحاء العالم”.