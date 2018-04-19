أخبار مصر - وكالات

قال الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تستضيف أو تتوسط في محادثات السلام بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني.

وسيستمر العمل بهذا القرار إلى حين موافقة جيش التحرير الوطني على وقف “أنشطته الإرهابية”، حسبما قال مورينو لشبكتي (أر.سي.إن) و (إن.تي.إن 24) الكولومبيتين.

وأعلن الرئيس قراره بعد عدة عمليات اختطاف في منطقة الحدود بين البلدين.

واختطف زوجان هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت الحكومة الأكوادورية الأسبوع الماضي مقتل ثلاثة مختطفين آخرين.