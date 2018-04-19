صحافة مصرية: الرئيس: نسعى لتحقيق نقلة نوعية فى صناعة الإلكترونيات
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 19 ابريل
* الرئيس: نسعى لتحقيق نقلة نوعية فى صناعة الإلكترونيات.
* السيسى يؤكد انفتاح مصر وتطلعها للتعاون مع بوينج «العالمية».
* نقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
* «الرقابة الإدارية» توجه 8 ضربات جديدة ضد الفاسدين.
* طرح أكثر من 30 ألف قطعة أرض 2 مايو المقبل.
* الإمام الأكبر: الأزهر يفتح أبوابه للطلاب الليبيين.
* مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 26 أبريل.
* نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية بين أفراد الشرطة.
* الجارحى: مصر تحصل على مليارى دولار من القرض عقب المراجعة الثالثة.
* مليون يورو لبرامج تسجيل العلامات التجارية.
* المصيلحى: انشاء وحدة مركزية لإدارة مشروع جمعيتى.
* رفع حظر الشحن المباشر لكندا يدعم صادرات الحاصلات الزراعية.
* سرعة تسوية مديونيات شركات الغزل والنسيج.
* التموين: استلام 119 الف طن قمح من المزارعين.
* مبيعات الأجانب تتراجع بالبورصة 4.8 مليار جنيه.
* وفد سعودى يبحث مع “الاستثمار” التعاون فى مجال الكهرباء.
* قافلة طبية بقرية «السلامونى» فى سوهاج.
* أزمة بين إدارة جامعة طنطا وأعضاء هيئة التدريس بسبب النادي.
* 4 يوليو الحكم فى طعن «أبو تريكة» وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين.
* شرطة التموين تحث تجار الجملة على توفير السلع فى رمضان وخفض أسعارها.
* حبس البلتاجى عامين لإهانته المحكمة فى قضية مكتب الإرشاد.
* الخطيب يغادر الرعاية المركزة.. ويصل دبى الأسبوع المقبل.
* وكيل أزارو يضع سيناريو رحيل المهاجم المغربى للدورى الإنجليزى بـ7 ملايين يورو.
الأخبار
* السيسي: نقلة نوعية بالمجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في المحافظات.
* السيسي لرئيس الشركة العالمية: نتطلع للتعاون مع «بوينج» وزيادة نشاطها في جميع المجالات.
* ألين: مهتمون بالاستفادة من فرص النمو الكبيرة بالسوق المصري.
* رسالة من الرئيس لنظيره البوروندي يسلمها شكري.
* طرح المرحلة الثانية من مشروع الـ١٫٥ مليون فدان نهاية الشهر.
* الملا: حقل «ظهر» ساهم في تغيير المشهد العالمي للغاز.
* مطالب بإقرار قانون للتأمين علي مرضي التجارب الطبية.
* افتتاح المنتدي الصيني – الأفريقي للمناطق الاقتصادية.
* توقيع ٣ اتفاقيات بترولية مع شركات عالمية علي هامش مؤتمر «موك ٢٠١٨».
* مكاتب للسياحة العلاجية في ٥ مطارات.. وبحث تسعيرة الخدمات الطبية.
* ١٢ معرضا للسلع الغذائية بالجيزة استعدادا لرمضان.
* بروتوكول لتوعية أفراد الشرطة بأخطار الزيادة السكانية.
* ضربات موجعة للرقابة الإدارية ضد الفساد في جميع القطاعات.
* الإثنين القادم الحكم علي هشام جنينة في تصريحات تمس القوات المسلحة.
* تسلل اللص لغرفة نومها ثم قتلها.
* 4 يوليو الحكم في طعن أبو تريكة و١٥٥٣ آخرين.
* سقط بـ3 كيلو هيروين قبل ترويجها.
* الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط في الدوري الجديد.
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