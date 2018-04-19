القاهرة - أخبار مصر، الخميس 19 ابريل

* الرئيس: نسعى لتحقيق نقلة نوعية فى صناعة الإلكترونيات.

* السيسى يؤكد انفتاح مصر وتطلعها للتعاون مع بوينج «العالمية».

* نقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

* «الرقابة الإدارية» توجه 8 ضربات جديدة ضد الفاسدين.

* طرح أكثر من 30 ألف قطعة أرض 2 مايو المقبل.

* الإمام الأكبر: الأزهر يفتح أبوابه للطلاب الليبيين.

* مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 26 أبريل.

* نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية بين أفراد الشرطة.

* الجارحى: مصر تحصل على مليارى دولار من القرض عقب المراجعة الثالثة.

* مليون يورو لبرامج تسجيل العلامات التجارية.

* المصيلحى: انشاء وحدة مركزية لإدارة مشروع جمعيتى.

* رفع حظر الشحن المباشر لكندا يدعم صادرات الحاصلات الزراعية.

* سرعة تسوية مديونيات شركات الغزل والنسيج.

* التموين: استلام 119 الف طن قمح من المزارعين.

* مبيعات الأجانب تتراجع بالبورصة 4.8 مليار جنيه.

* وفد سعودى يبحث مع “الاستثمار” التعاون فى مجال الكهرباء.

* قافلة طبية بقرية «السلامونى» فى سوهاج.

* أزمة بين إدارة جامعة طنطا وأعضاء هيئة التدريس بسبب النادي.

* 4 يوليو الحكم فى طعن «أبو تريكة» وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين.

* شرطة التموين تحث تجار الجملة على توفير السلع فى رمضان وخفض أسعارها.

* حبس البلتاجى عامين لإهانته المحكمة فى قضية مكتب الإرشاد.

* الخطيب يغادر الرعاية المركزة.. ويصل دبى الأسبوع المقبل.

* وكيل أزارو يضع سيناريو رحيل المهاجم المغربى للدورى الإنجليزى بـ7 ملايين يورو.

الأخبار

* السيسي: نقلة نوعية بالمجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في المحافظات.

* السيسي لرئيس الشركة العالمية: نتطلع للتعاون مع «بوينج» وزيادة نشاطها في جميع المجالات.

* ألين: مهتمون بالاستفادة من فرص النمو الكبيرة بالسوق المصري.

* رسالة من الرئيس لنظيره البوروندي يسلمها شكري.

* طرح المرحلة الثانية من مشروع الـ١٫٥ مليون فدان نهاية الشهر.

* الملا: حقل «ظهر» ساهم في تغيير المشهد العالمي للغاز.

* مطالب بإقرار قانون للتأمين علي مرضي التجارب الطبية.

* افتتاح المنتدي الصيني – الأفريقي للمناطق الاقتصادية.

* توقيع ٣ اتفاقيات بترولية مع شركات عالمية علي هامش مؤتمر «موك ٢٠١٨».

* مكاتب للسياحة العلاجية في ٥ مطارات.. وبحث تسعيرة الخدمات الطبية.

* ١٢ معرضا للسلع الغذائية بالجيزة استعدادا لرمضان.

* بروتوكول لتوعية أفراد الشرطة بأخطار الزيادة السكانية.

* ضربات موجعة للرقابة الإدارية ضد الفساد في جميع القطاعات.

* الإثنين القادم الحكم علي هشام جنينة في تصريحات تمس القوات المسلحة.

* تسلل اللص لغرفة نومها ثم قتلها.

* 4 يوليو الحكم في طعن أبو تريكة و١٥٥٣ آخرين.

* سقط بـ3 كيلو هيروين قبل ترويجها.

* الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط في الدوري الجديد.