نيويورك - أ ف ب

ارتفع سعر برميل النفط الأربعاء الى أعلى مستوى له منذ نهاية 2014 مدفوعا بنشر الولايات المتحدة بياناتها الاسبوعية لمخزوناتها من المشتقات النفطية والتي أظهرت تراجعا واضحا في هذه المخزونات.

وفي لندن اغلق سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم يونيو على 73,48 دولارا مرتفعا بمقدار 1,90 دولارا بالمقارنة مع السعر الذي اغلق عليه الثلاثاء ومسجلا أعلى سعر له منذ 26 نوفمبر 2014.

وفي نيويورك ارتفع سعر الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم مايو 1,95 دولارا ليغلق على 68,47 دولارا، وهو أعلى سعر له منذ الاول من ديسمبر 2014.

وسُجلّت هذه الارتفاعات إثر صدور بيانات المخزونات النفطية الامريكية.

وقال بيل اوجرادي الخبير في شركة “كونفلوانس انفستمنت” ان “المحرك لهذا الارتفاع هو التقرير الامريكي حول المخزونات والذي اظهر تراجعا في احتياطات الخام والمنتجات النفطية المكررة”.

واضاف انه “مع اقتراب موسم رحلات العطلات لم تراكم الولايات المتحدة كميات كبيرة جدا وهذا هو السبب في ارتفاع الاسعار”.