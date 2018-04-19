بالم بيتش، فلوريدا (الولايات المتحدة) - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اثر لقائه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في فلوريدا الاربعاء انه اتفق وإياه على ان تبدأ طوكيو وواشنطن مفاوضات حول “اتفاقات تجارية”، وذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجّهها ترامب للمبادلات التجارية بين البلدين.

وقال آبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب “لقد اتفقنا على البدء بمفاوضات حول اتفاقات تجارية حرة وعادلة ومتبادلة”.

لكن وجهات نظر الزعيمين بدت متعارضة للغاية حول هذه المسألة خلال المؤتمر الصحافي، ففي حين تسعى اليابان لإعادة الولايات المتحدة الى اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ التي انسحبت منها واشنطن بقرار من ترامب، تفضّل الادارة الامريكية ابرام اتفاق ثنائي مع طوكيو.