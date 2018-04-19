روما - أ ش أ

فاز فريق لاتسيو على مضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ستاد أرتيميو فرانكي (فلورنسا) ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإيطالي.

حملت رباعية لاتسيو توقيع ‘لويس البيرتو في الدقيقتين 39، 73، وخوسيه مارتن كاسيريس في الدقيقة 45، وفيليبي اندرسون في الدقيقة 69، في المقابل سجل ثلاثية فيورنتينا جوردان فيرتو في الدقائق 16، 31 من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

بهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 51 نقطة في المركز الثامن.