بالم بيتش، فلوريدا (الولايات المتحدة) - أ ف ب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء عن أمله في ان تتمكن الكوريتان، اللتان ما زالتا رسميا في حالة حرب، من أن تعيشا “سوياً بأمان وازدهار وسلام”.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا “آمل ان ارى اليوم الذي يمكن فيه لشبه الجزيرة الكورية برمتها أن تعيش سوياً بأمان وازدهار وسلام”.

وأضاف “كما قلت سابقا، هناك طريق مشرق أمام كوريا الشمالية عندما تنجز نزع السلاح النووي بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها”، مؤكدا ان هذا “سيكون يوما رائعا لهم ويوما رائعا للعالم”.