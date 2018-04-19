موسكو - أ ش أ

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تحتفظ بحق الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول حادث “سالزبوري” ما لم تكشف لندن عن معلومات جديدة حول تقدم التحقيق.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نيبينزيا قوله “في حال لم يكشف الجانب البريطاني عن معلومات جديدة، نحتفظ بحق المطالبة بعقد مثل هذه الجلسة”، وستواصل روسيا المطالبة بتقديم الحقائق، وفقا للدبلوماسي الروسي.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ4 من مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب “آ-234” التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم “نوفيتشوك”.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.