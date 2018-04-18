كازاخستان أ ش أ

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، الجناح المصري في المعرض الدولي للسياحة والمقام في مدينة الماطى بكازاخستان، لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.

وتنظم الجناح الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بمشاركه قوية ومميزة من قبل محافظتي جنوب سيناء و البحر الأحمر, فضلا عن مشاركة عدد كبير من الشركات السياحية المصرية العاملة في قطاع السفر والفنادق والخادمات السياحية.

وأوضح سفير مصر في كازاخستان السفير هيثم صلاح كامل إبراهيم في مؤتمر صحفي انه تم عقد العديد من ورش العمل المشتركة من الجانب المصري بالمعرض و الشركات السياحية الكازاخية والعالمية للتعرف على الفرص السياحية في مصر وما تتمتع به من مزايا سياحية خاصة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر .

كما تم التعريف بأهم ما تقدمه مصر من عناصر جذب سياحي و استثماري في قطاع السياحة في هاتين المحافظتين.

كما التقى بأعضاء الجانب المصري مع عدد من كبار المسؤولين الحكومين في كازاخستان.