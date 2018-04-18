أخبار مصر - سماء المنياوي

ينظم مستشفى سرطان الأطفال 57357 أمسية جديدة متميزة من أمسيات دوار 57357 للفكر والثقافة والعلوم والفنون .. بعنوان “صباح الخير يا سينا.. فى ذكرى الأبنودى”.

تجمع الأمسية بين ذكرى تحرير سيناء، وذكرى ميلاد ووفاة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى أشهر شعراء العامية فى مصر والوطن العربى.. والذى كانت أغنياته شاهدة على كل أفراح وهموم الوطن.. ويدير الأمسية الكاتب الصحفى محمد امين.

يعقد الدوار بمسرح المستشفى يوم الاثنين ٢٣ أبريل .. الساعة الخامسة مساء ، و يتحدث فى الدوار زوجته الاعلامية نهال كمال وبناته آية ونور.. ونخبة من الفنانين والاعلاميين من أصدقاء الشاعر الكبير .. كما يعقد على هامش الدوار معرضا لأشهر مقتنيات وكتب ودواوين الخال الأبنودى .