موسكو -أ ش أ

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم /الأربعاء/, المرحلة النهائية لبيع تذاكر مونديال روسيا لكرة القدم, والتي تستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وأكد الفيفا – على موقعه الرسمي – فتح منافذ بيع رسمية المدن المستضيفة لمباريات البطولة, وسيتم الحصول منها على التذاكر السابق حجزها إلكترونياk حتى الأول من مايو المقبل, كما سيتم إضافة منافذ بيع جديدة في المطارات الثلاثة الرئيسية بموسكو (دوميدودوف, وشيرميتيفو وفونكوفو), وكذلك في سان بطرسبورج وكازان وسامارا.

وكان الفيفا قد كشف عن أن 394433 تذكرة تم بيعها في أحدث مرحلة من مراحل طرح تذاكر كأس العالم للبيع, من بينها 216134 تذكرة خصصت لمشجعين من الدولة المستضيفة.

وأشار إلى أن المشجعين من الولايات المتحدة مثلوا أكبر شريحة بين المشجعين الأجانب, حيث اشتروا 16642 تذكرة رغم أن منتخبهم لم يتأهل إلى كأس العالم.

ولفت الاتحاد الدولي للعبة أن أكبر 5 مشترين بعد ذلك من الأرجنتين (15006), وكولومبيا (14755), والمكسيك (14372), والبرازيل (9962), وبيرو (9766), فيما تصدرت ألمانيا الدول الأوروبية بعدما اشترى مشجعوها 5974 تذكرة, بينما أكملت الصين (6598) واستراليا (5905) والهند (4509) قائمة العشرة الأوائل.