عدن - أ ش أ

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، قبائل طوق صنعاء وكل المكونات الاجتماعية إلى مساندة قوات الشرعية في حربها ضد الانقلابيين الحوثيين .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن صالح – خلال لقائه محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف – تشديده على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد القوى ومختلف المكونات لإسناد هذا التقدم والتنسيق والعمل مع بقية المحافظات المجاورة; بما يحقق انتصار الشرعية وإنهاء معاناة المواطنين .

وجدد نائب الرئيس اليمني، الدعوة لقبائل ومشايخ صنعاء بمختلف مديرياتها وجميع المكونات الاجتماعية في ربوع الوطن إلى مساندة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمعاناة والأزمات التي ترتبت عليه .