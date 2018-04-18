أخبار مصر - سماء المنياوي

انطلق اليوم بأكاديمية الفنون تحت رئاسة الاستاذة الدكتورة احلام يونس فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتراث وذلك وسط اجواء احتفالية تملاها مشاعر السعادة والبهجة

هذا وقد حرصت الاكاديمية ان يتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من أهم عناصر التراث الشعبي ومن أهمها عربات المأكولات الشعبية والتي انتشرت بساحات الاكاديمية وتجمع حولها لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب كما شاركتهم ا.د احلام يونس هذه الفرحة وتناولوا طعام الافطار على عربة الفول والطعمية ثم تناولوا الحلو على عربة الزلابية وتناولوا عصائر العناب والبرتقال والتمر من خلال عربة العصائر والجدير بالذكر ان ا.د احلام يونس قد شاركت بنفسها فى صنع بعض هذه الاطعمة وتقديمها للاخرين.

اعقب ذلك احتفال كبير اقامته فرقة الفنون الشعبية للتحطيب والتى استقدمتها الاكاديمية من من محافظة سوهاج للمشاركة اليوم فى هذه الاحتفالية المميزة حيث ادوا اجمل رقصات التحطيب على نغمات المزمار البلدي وشاركهم الرقص والاحتفال الأستاذ الدكتور مصطفى جاد وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية كما قدم حسين سامى طالب الماجستير بالمعهد العالى للفنون الشعبية وراقص التنورة مجموعة من اجمل الرقصات وسط سعادة وفرحة كبيرة من الحضور.

والجدير بالذكر ان كلا من الاستاذة الدكتورة احلام يونس رئيس الاكاديمية و ا.د عطارد شكرى عميد المعهد العالى للفنون الشعبية قد قاما بافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية من اعداد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية وبإشراف الدكتورة ولاء محمد محمود المدرس بالمعهد وقد جاء ذلك على هامش الاحتفال بفعاليات اليوم العالمى للتراث.

عقب افتتاح المعرض توجه الجميع الى المسرح المكشوف بساحة الاكاديمية لحضور عرض اراجوز حيث حرص طلاب الاكاديمية على حضوره والاستمتاع بفقراته الساحرة وقد قامت ا.د احلام يونس بتكريم مؤدى العرض على جهده المشكور في بث روح المتعة والسعادة بين جمهور الحاضرين.

بعد ذلك اتجهت مراسم الاحتفال والتي شارك فيها اعداد كبيرة من الأكاديمية من اعضاء هيئة تدريس وطلاب والعاملين بها وايضا بعض الجماهير التى جاءت من خارج الاكاديمية لتقام باقى الفعاليات امام المبنى المركزي حيث اقيمت مسابقة للتحطيب والتي سبق وان اعلن عنها اثناء فترة التحضير للاحتفالات حيث تم فتح باب التدريب بالمجان على لعبة التحطيب على ايدى متخصصين فى التراث الشعبى لمن يرغب فى الاشتراك بالمسابقة والتي اقيمت اليوم وفاز فيها كلا من هاني حسن واشرف احمد بشهادات تقدير وجوائز مالية.

على جانب اخر قدمت كلا من فرقتي الطنبورة والسمسمية البورسعيدي باقة متنوعة من اجمل أغانيات الموروث الشعبى البورسعيدي وذلك وسط تفاعل وتصفيق الحاضرين.

وفى ختام هذا اليوم المميز والذى يعكس حرص كل المشاركين فيه على تعليم الاجيال المختلفة والعمل على احياء الراث الشعبى وذلك فى محاولة للحفاظ على هويتنا الشعبية والتراث الثقافي من الضياع والانقراض قامت الاستاذة الدكتورة احلام يونس رئيس الاكاديمية بتسليم كل المشاركين بالفعالية شهادات شكر وتقدير على مشاركتهم المتميزة .

يذكر ان الاحتفال باليوم العالمي للتراث هو مناسبة عالمية اقرتها منظمة اليونسكو حيث تحتفل كل بلاد العالم بما لديها من عناصر فولكلورية وموروثات شعبية للحفاظ على الهوية الثقافية ، اقيمت الاحتفاليه اليوم تحت اشراف كل من ا.د محمد شبانة و ا.د نهلة امام و د. سمر سعيد واخراج ورؤية ا.د عاطف عوض وكيل المعهد العالى للباليه والمشرف العام على المركز الاكاديمي للثقافة والفنون.