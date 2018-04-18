أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

تأكيدا على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الدور الذي يقوم به لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الى المجتمع الرقمي، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أورانچ” الفرنسية ستيفان ريتشارد ، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الرئيس يستقبل رئيس شركة “أورانج” العالمية

وفي إطار السياسة التي تنتهجها الدولة حالياً بالاستثمار في الموارد البشرية والاهتمام بدعم الصناعات التكنولوجية الحديثة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مارك ألين رئيس شركة “بوينج” العالمية، وذلك بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني.

السيسي يستقبل رئيس شركة “بوينج” العالمية

حرصا من مصر على مساعدة الأشقاء في بوروندي على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، افتتح وزير الخارجية سامح شكرى اليوم، أحد المركزين المصريين للغسيل الكلوي، اللذين تم تمويلهما من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بكل من المستشفى العسكري والشرطي، وذلك بحضور الان ايميه نياموتويه وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البوروندي، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

بالفيديو والصور.. شكري يفتتح مركزا للغسيل الكلوي ومكتبة إلكترونية ببوروندي

عربيا ودوليا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن تطلعه لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس, الشهر المقبل.

ترامب: نتطلع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأربعاء- إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة في 24 من يونيو المقبل. أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة

اكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، إن الهجوم الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي الذي تم تنفيذه على مواقع للنظام السوري يوم السبت الماضي ينبغي ألا يتجدد.

رئيس البرلمان الأوروبي: الهجوم الثلاثي على سوريا ينبغي ألا يتجدد

اكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ألكسندر شولجين -اليوم الأربعاء- إن بريطانيا تظهر بشكل واضح عدم رغبتها في التعاون فيما يتعلق بإطار التحقيق في حادث تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال وابنته، يوليا، في سالزبوري البريطانية.

روسيا: بريطانيا لا تريد كشف الحقيقة في تسميم سكريبال

نجا رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري -اليوم الأربعاء- من محاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة انفجرت خلال مرور موكبه بها في مدينة بنغازي التي يرأس الغرفة المركزية لتأمينها.

نجاة رئيس أركان الجيش الليبي من محاولة اغتيال ببنغازي

محليا، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس على عدة قرارات.

القرارات الصادرة اليوم لمجلس الوزراء

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تعاون في مجال التعليم

نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية تمهيدا لتنميتها

الحكومة تعتمد قرارات تقنين أوضاع الكنائس وتعديل قانون النظافة

اقتصاديا، بددت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها المبكرة لتغلق تعاملات الاربعاء على تراجع جماعي في ظل مبيعات أجنبية قابلتها المشتريات المحلية والعربية.

البورصة تبدد مكاسبها وتغلق على تراجع جماعي

صعدت أسعار الذهب في الاسواق المصرية اليوم الاربعاء نحو جنيهان ونصف الجنيه مقابل أسعار أمس.

ارتفاع طفيف في جرام الذهب

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضى الدولة قامت باسترداد 4 مليارات جنيه حتى الآن من قيمة أرضي الدولة المتعدى عليها، ودخولها لخزانة الدولة، فضلا عن تقنين عدد كبير من الأراضي.

4 مليارات جنيه حصيلة عمل لجنة استرداد أراضي الدولة حتي الآن

أكد مسئولو شركات البترول العالمية ثقتهم بأن مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة، بما يتوافر لها من مقومات صناعية وجغرافية وبشرية وفنية تؤهلها لتصدير الطاقة وعلى رأسها، الغاز الطبيعي.

شركات البترول العالمية: مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة

رياضيا، طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي, تقريرا شاملا عن المزايدة الخاصة بعقد الرعاية الجديد للنادي، وكل ما دار في هذا الشأن سواء قبل طرح المزايدة أو بعدها، لدراسته وعرض الموقف بالتفصيل على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

الخطيب يطلب تقريرا شاملا عن مزايدة عقد رعاية النادي الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على ضيفه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب إستاد الإسماعيلية في إطار الجولة ال`32 من مسابقة الدوري الممتاز.

الإسماعيلي يفوز على المقاصة 2-1 في الدوري الممتاز

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك, إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر, بعد فوزه اليوم الأربعاء على فريق بترول أسيوط.

الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

تأهل كريم على فتحي وشهاب عصام و ميار هانى للدور التمهيدي الثاني لبطولة الجونة المفتوحة للاسكواش التي يبلغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار للرجال والسيدات.

تأهل كريم وشهاب وميار لتمهيدي الجونة للاسكواش

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