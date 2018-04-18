وزير الخارجية يفتتح مركزين للغسيل الكلوي في بوروندي 2018/04/18 - 21:25 وزير الخارجية يفتتح مركزين للغسيل الكلوي في بوروندي2018-04-18T21:25:44+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة مجلس الوزراء يوافق على زيادة ساعات العمل بالموانئ المصرية إلى 24 ساعة يومياً اقتراب موعد نهاية الاعمال الإنشائية لمحور روض الفرج وزير الخارجية يجرى محادثات مع رئيس البرلمان البوروندي في العاصمة بوجمبورا وزارة الداخلية: ضبط 209 متهمين بحوزتهم 240 قطعة سلاح ناري وورشتين لتصنيع الأسلحة وزير الدفاع يلتقي الدراسين بالمعاهد التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس الملك سلمان والرئيس السيسي وقادة عرب يشهدون ختام تمرين درع الخليج المشترك بالسعودية
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