أخبار مصر - عصمت سعد

صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه بشأن ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية حول تحريض طالبات مدرسة (الثانوية الفنية بنات) بإدارة إسنا التعليمية بعدم دخول امتحانات العملى.

فقد قام الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى فور علمه وهو في مهمته الخارجية بالتوجيه بإرسال لجنة عاجلة لإسنا بالأقصر، و قامت المهندسة إنتصار على جمعة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعى بالتواصل مع مدير عام إدارة إسنا التعليمية وتم التغلب على أزمة أعمال الامتحانات العملية.

وأدت الطالبات الامتحانات بشكل طبيعي، كما تم حل أزمة تحريض بعض العاملين بالمدرسة بعدم أداء أعمال الامتحانات حيث إن لجنة متابعة من الإدارة رصدت مخالفات عديدة منها عدم الالتزام بمواعيد العمل، وقد أفاد سيادته أنه قام بإحالة المخالفات للتحقيق، والمتابعة من الوزارة.

أما بشأن أزمة منع بعض طالبات (مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات) التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية من دخول الامتحان، فقد أصدر الدكتور الجيوشي تعليماته بضرورة تطبيق قرار الوزير على جميع الطلاب المحرومين بلا استثناء وفق احكام القرار الوزاري المنظم.

وتم عرض الموضوع على المهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى وإحالته للمهندسة إنتصار على جمعة، والتى قامت بالتواصل مع مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وتم حل المشكلة والتنبيه بدخول الطالبات الامتحان حسب الكتاب الدوري الأخير الصادر من الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى ووفق تعليماته، موضحة أن طالب تغيير المسار ينطبق عليه ما ينطبق على طالب التعليم الصناعي.