برلين - واشنطن - أ ش أ

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل ستقوم بزيارة واشنطن يوم الجمعة 27 أبريل الجاري لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت شبكة “ايه بي سي” الأمريكية اليوم /الأربعاء/ عن أولريك ديمر المتحدثة باسم الحكومة قولها إنه من المقرر أن يناقش الزعيمان القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث القضايا الثنائية وكذلك القضايا الدولية الخارجية الحالية لاسيما فيما يخص الشأن السوري.