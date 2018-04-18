القاهرة - أ ش أ

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على ضيفه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب إستاد الإسماعيلية في إطار الجولة ال`32 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الإسماعيلي : شكري نجيب في الدقيقة 9, وحسني عبد ربه من ضربة جزاء في الدقيقة 64 ، في المقابل احرز هدف المقاصة الوحيد اللاعب محمد التوني في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 63 نقطة يبتعد بها بوصافة الدوري ` بفارق تسع نقاط, عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة .. في المقابل تجمد رصيد المقاصة عند 40 نقطة في المركز التاسع.