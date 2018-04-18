طهران-رويترز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران حظرت يوم الأربعاء استخدام الجهات الحكومية لخدمة تليجرام للتراسل الفوري وأعلن مكتب الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي اغلاق حسابه حماية للأمن القومي.

ولم يعرف سبب لحظر استخدام الجهات الحكومية لهذا التطبيق الذي يقدر عدد مستخدميه في إيران بأربعين مليونا.

وجاء القرار بعد مرور أيام على بدء روسيا، حليف إيران في الحرب السورية، في وقف عمل التطبيق في أراضيها نتيجة لرفض متكرر من شركة تليجرام لطلب تمكين أجهزة أمن الدولة في روسيا من الاطلاع على محتوى الرسائل المشفرة للمستخدمين.