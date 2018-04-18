نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
السيسي يستقبل رئيس شركة “بوينج” العالمية
الرئيس يستقبل رئيس شركة “أورانج” العالمية
“شوقي”: افتتاح المدارس اليابانية في سبتمبر القادم
النائب العام يوقع مذكرة تفاهم مع النيابة الفيدرالية ببلجيكا
نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية تمهيدا لتنميتها
البورصة تبدد مكاسبها وتغلق على تراجع جماعي
4 مليارات جنيه حصيلة عمل لجنة استرداد أراضي الدولة حتي الآن
أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة
ترامب: نتطلع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر المقبل
الخطيب يطلب تقريرا شاملا عن مزايدة عقد رعاية النادي الأهلي
تحسن حالة عمر حجاج لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي
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