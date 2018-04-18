واشنطن -أ ش أ

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن تطلعه لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس, الشهر المقبل.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي كتبها عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر).

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن – في 6 ديسمبر الماضي – اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل, وأوعز بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس.

وتسبب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس بموجة غضب في العالمين العربي والإسلامي, كما رفضته معظم الدول الغربية.