لندن - أ ش أ

ساد الارتفاع أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الأربعاء.

وارتفعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 0.25 نقطة بنسبة 4.76% لتسجل 5.50 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.50 دولار، بينما أقل مستوى عندها 5.10 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.04 نقطة بنسبة 0.77% لتسجل 5.21 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.16 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 5.04 دولار.

وارتفعت أيضا شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.09 نقطة بنسبة 3.37% لتسجل 2.76 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.84 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.70دولار.

واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.25 دولار.