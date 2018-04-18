بيروت-رويترز

بعد غياب أكثر من عامين يعود الفنان زياد الرحباني إلى مهرجانات بيت الدين هذا الصيف ضمن برنامج حافل يضم إلى جانبه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

تنطلق المهرجانات هذا الصيف في 12 يوليو تموز بقصر الأمير بشير الشهابي في بلدة بيت الدين الجبلية جنوب شرق بيروت وتستمر حتى 11 أغسطس آب.

ويقدم الرحباني حفلين في 12 و13 يوليو تموز بمصاحبة أوركسترا تضم موسيقيين من لبنان ومصر وسوريا وأرمينيا وهولندا.

وينضم إلى نجوم المهرجانات هذا الصيف المطرب العراقي كاظم الساهر الذي يحيي حفلين في 27 و28 يوليو تموز. وبجانب الحفلات الغنائية يعرض المهرجان يومي 19 و20 يوليو تموز عرض الفلامنكو (عرس الدم) لمسرح أنطونيو جاديس من إسبانيا.