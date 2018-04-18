فينكس-رويترز

أعلن متحدث باسم شركة ساوث وست إيرلاينز يوم الأربعاء أن طائرة كانت متجهة إلى فينكس اضطرت إلى الهبوط في مطار ناشفيل بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب الاصطدام بطائر.

وأضاف المتحدث ”قائد الطائرة أعلن حالة الطوارئ وهبط بالطائرة بسلام“ مضيفا أن الطائرة جرى إخراجها من الخدمة كي تخضع لمراجعة لأعمال الصيانة.

ويوم الثلاثاء، اضطرت طائرة تابعة لساوث وست إيرلاينز كانت تحمل على متنها 149 راكبا إلى الهبوط اضطراريا ولقيت راكبة حتفها بعد انفجار محرك في منتصف الرحلة.