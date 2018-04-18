موسكو-وكالات

اكتشف علماء الآثار 300 مقبرة أثرية عمرها أكثر من 2000 عام في مدينة “روستوف على الدون” الروسية.

وتشير الاختبارات التي أجريت على الهياكل العظمية إلى أنها تعود لقبائل الـ “Maeotians” التي قطنت مناطق بحر آزوف والبحر الأسود، في الفترة ما بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد.

يذكر أن مدينة “روستوف على الدون” أو “روستوف- نا-دونو” هي عاشر المدن الروسية من حيث عدد السكان، وتقع في الجنوب الشرقي من السهل الأوروبي الشرقي على مسافة 1067 كلم جنوبي شرق موسكو.