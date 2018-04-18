دبي - رويترز

ارتفعت بورصتا السعودية وقطر اليوم الأربعاء، بينما سجلت باقي أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أداء ضعيفا مع هبوط بورصة دبي مجددا تحت ضغط خسائر لسهم إعمار العقارية القيادي.

وزاد مؤشر بورصة قطر 1.1 % مع صعود سهم البنك التجاري القطري 3.8 %. وقفز صافي ربح المصرف في الربع الأول من العام 345 % على أساس سنوي إلى 405 ملايين ريال (111 مليون دولار)، مقابل متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز عند 329.5 مليون ريال.

وارتفع سهم بنك الدوحة، الذي سيعلن نتائجه المالية للربع الأول يوم الأحد القادم، 3.4%. وجاءت نتائج البنوك القطرية، التي أعلنت حتى الآن، قوية بشكل عام، وهو ما يشير إلى أن تأثير المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية أخرى على قطر، تضاءل إلى حد كبير.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 %، محققا مكاسب لخمس جلسات متتالية. والسوق متفائلة بتوقعات لتدفقات أموال أجنبية إلى المملكة في العامين القادمين مع انضمام الرياض إلى مؤشرات للأسواق الناشئة.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.4 % مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 3.6 %. وانخفض السهم هذا العام بفعل ضعف سوق العقارات في الإمارة.