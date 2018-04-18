القاهرة-أ ش أ

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني , حفلا موسيقيا,بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة البيانو صبا علي,بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة,مساء السبت المقبل,على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني,خلال الحفل,السيمفونية التاسعة للمؤلف التشيكى انتونين ديفورجاك أحد أهم الأعمال الكلاسيكية التى اعتبرها النقاد الأكثر شهرة فى مؤلفاته,إلى جانب عدد من الأعمال الكلاسيكية الأخرى لكبار المؤلفين العالميين منها متتالية على ضفة الماء ل`”ليونادر برنشيتن” وكونشرتو للبيانو لأوركسترا لصامويل باربر.

يذكر أن أنتونين دفورجاك مؤلف موسيقي تشيكي ولد عام 1841,جمع في أسلوبه بين الملامح القومية لبلاده تشيكوسلوفاكيا وبين الإمكانيات العلمية الحضارية للولايات المتحدة التى زارها واقام بها فى الفترة من 1892 حتى 1895,ومن أشهر أعماله التراتيل التي كانت سببا في شهرته,الرقصات السلافية وأوبرا روزالكا العذبة.