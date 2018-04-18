واشنطن-وكالات

استعرضت شركة أمريكية نموذجها الجديد من روبوتات “SwarmDiver” المخصصة لمراقبة الشواطئ ومياه البحار والمحيطات.

ويبلغ طول هذه الروبوتات نحو 75 سنتيمترا،ووزنها فيقارب 1.75 كلغ، وتحوي محركات كهربائية تمكنها من الحركة في الماء بسرعة 2.2 م في الثانية والغوص إلى عمق 50 مترا.

وأهم ميزة في هذه الروبوتات هي قدرتها على العمل في مجموعات تشبه أسراب السمك، لتوفير صور ومعلومات دقيقة عن حالة المياه أو الشواطئ القريبة منها.

ويمكن التحكم بـ “SwarmDiver” لاسلكيا على مسافات تصل إلى 7 كيلومترات، كما زودت بهياكل مطاطية قادرة على امتصاص الصدمات، لتمكنها من العمل في مناطق التيارات المائية القوية.