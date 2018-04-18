قنا -أ ش أ

شهد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان واللواء علاء العياط مدير الأمن اليوم الأربعاء اطلاق مشروع دعم حقوق الطفل في صعيد مصر, والذي تنفذه هيئة (بلان إنترناشيونال إيجيبت) بالمحافظة بالتعاون مع جمعية تنمية البيئة والأسرة بقنا (فدا), وقال الهجان – في كلمته خلال فعاليات إطلاق المشروع – “إن المشروع سيتم تنفيذه من خلال 6 جمعيات أهلية بثلاث مدن بالمحافظة هي (فرشوط, قوص, نقادة), وذلك علي مدار 3 سنوات بتمويل من منظمة التعاون الألمانى بقيمة 8 ملايين جنيه”.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تحسين أطر حماية الطفل في صعيد مصر مع التركيز على الأطفال المعرضين للخطر, وذلك من خلال أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في دور الرعاية وأطفال الشوارع من خلال المبادرات المجتمعية.

وأكد الهجان أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية, وما تقوم به هيئة (بلان إنترناشيونال إيجيبت) بقنا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة, منوها بأن هذا المشروع هو الثاني الذي تنفذه الهيئة بمحافظة قنا, حيث سبق لها تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأطفال والشباب (بادر) في أكتوبر 2016 بخمس مدن, هى (فرشوط, الوقف, قنا, قوص, ونقاده).

ومن جانبه, قال محمد جاد الله مدير مكتب هيئة (بلان إنترناشيونال إيجيبت) بقنا “إن المشروع يستهدف الأطفال ومقدمي الرعاية وأعضاء لجان حماية الطفل والجهات الفاعلة

في مجال الرعاية الاجتماعية ورعاية الأحداث والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة والجمعيات الأهلية بالمدن المستهدفة والعاملين بوسائل الإعلام المعنيين بحقوق

الطفل”.