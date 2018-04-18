أخبار مصر- حمودة كامل

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير بول جارنيير، السفير السويسري بالقاهرة، بالنيابة عن السفير رايموند فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، اتفاقية “مشروع التنمية الحضرية المتكاملة: حيِّنا”، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية المُوقعة بين حكومة الاتحاد الكونفيدرالي السويسري، وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن التعاون الفني والمالي، والتي تم التصديق عليها بتاريخ 26 نوفمبر 2013.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف مشروع “حيِّنا” تعزيز التنمية الحضرية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة حجم الموارد المحلية ذات الصلة، وذلك بمحافظتين تجريبيتين، أولهما، محافظة قنا، وسيتم اختيار المحافظة الثانية بعد التشاور مع الجهات المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروع، وكذا الجهات المعنية ذات الصلة، موضحاً أن المشروع يُساهم في تحسين جودة حياة المواطنين في 4 مناطق مستهدفة بمحافظة قنا لتعزيز التنمية الحضرية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه في إطار الهدف الرئيسي للمشروع، ستُدعِّم أنشطة مشروع “حيِّنا”، الجهود المبذولة لتطوير الإطارين القانوني والمؤسسي للتنمية الحضرية على المستوى القومي، وسيقدم المشروع عدداً من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، على المستويين المحلي والقومي، منها، التخطيط الحضري المتكامل والتنمية، والتصميم والإدارة الأكفأ للأراضي، وإدارة المالية العامة على المستوى المحلي متضمنة زيادة الموارد المالية المحلية من خلال تطبيق رسم مقابل التحسين، وزيادة عائد الضرائب العقارية نتيجة لتطوير خدمات البنية الأساسية المُقدمة في المناطق ذات الصلة.

وأضاف الوزير: تُقدر قيمة التمويل المتاح لتنفيذ المشروع، والذي يستمر من عام 2018 وحتى عام 2024، 11.8 مليون دولار، يقدم الجانب السويسري منحة نقدية قيمتها 8.1 مليون دولار، وتبلغ مساهمة الحكومة المصرية بنحو 3.6 مليون دولار، موضحاً أن الشركاء الرئيسيين للمشروع، هما، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

من جانبه، قال السفير بول جارنيير، السفير السويسري بالقاهرة: دولة سويسرا، نفذت بالفعل العديد من المشروعات المستدامة الناجحة في صعيد مصر في السنوات الماضية، ونتطلع من خلال التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى تنفيذ المشروع بمحافظة قنا بصعيد مصر، وذلك لتعزيز التنمية الحضرية.

وأوضحت رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمكتب مصر، أن مشروع “حيِّنا” يتكامل مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وسيستثمر البرنامج خبراته الناجحة من خلال التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتطوير منهجية أكثر كفاءة للتخطيط التفصيلي في مناطق الامتداد العمراني في محافظة القليوبية.