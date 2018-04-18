اخبارمصر - هند بدارى

تشهد محافظة أسيوط افتتاح عدة مشروعات خدمية فى عيدها القومي الموافق 18 أبريل من كل عام والذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م

ويقوم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بوضع أكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهيد بقرية بني عدي بحضور عدد من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية ويعقد لقاءاً شعبياً بأهالي القرية

ويشمل برنامج احتفال المحافظة افتتاح 77 مشروعاً من إجمالي 121 مشروعاً على مستوى المحافظة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية قدرها مليار و397 مليون جنيها

ويتضمن البرنامج افتتاح تطوير مدخل قرية الحواتكة وملعب نجيل صناعى وتطوير مدرسة الحواتكة للتعليم الاساسى بالاضافة الى افتتاح اعمال ترميم وصيانة معهد العتامنة بقرية العتامنة وتفقد 28 عمارة سكنية وتفقد تطوير مبنى الوحدة المحلية بالعتامنة وتطوير مدخل مدينة منفلوط وتفقد مجزر قرية بنى عديات وأعمال التطوير بالقرية وذلك بتكلفة اجمالية تعدت 101مليون و443 ألف جنيه

وفي مركز أسيوط يتم افتتاح ملعب نجيل صناعى بقرية الهدايا ومصنع لمواد البناء والكيماويات بمنطقة الصفا الصناعية وفرع شركة العربى للتجارة والصناعة وشركة تعبئة الحبوب ومضرب الارز بمنطقة الصفا الصناعية ومحطتي إزالة الحديد والمنجنيز بقريتي قرقارص والزاوية ، ومركز منقباد المتميز للخدمات الصحية للام والطفل بتكلفة إجمالية 109 مليون و590 ألف جنيه.

افتتاح محطة مياه

وفي مدينة أسيوط (حي شرق وغرب) يتم افتتاح محطة مياه الوليدية ومشروع انشاء خزان مياه بحي شرق وتعلية مدرسة 25 يناير الرسمية للغات وجناح توسعة بمدرسة أسيوط الرسمية للغات ومدرسة الفاروق الرسمية للغات وافتتاح مستشفى الصدر بعد التطوير ومعمل مستشفى أسيوط العام و ملعب نجيل صناعى بمركز شباب نزلة عبد اللاه والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف لخدمة مصانع الاعلاف من المنيا الى اسوان و توسع بمدرسة الشهيد احمد جلال الرسمية للغات ووضع حجر اساس لبناء مبنى رئاسة حى غرب ومدرسة عمر مكرم للتعليم الاساسى وافتتاح إدارة أسيوط التعليمية وتوسع مدرسة الرشاد للتعليم الاساسي واحلال جزئي لمدرسة أم المؤمنين الابتدائية والجلاء الاعدادية وتوسع مدرسة أحمد عرابي الابتدائية وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 273 مليون و850 ألف جنيه

وفي مركز أبنوب يتضمن البرنامج افتتاح مدرسة احمد ماهر سيد حمدان ببني محمديات والمدرسة الثانوية الصناعية بعرب العطيات وقاعة مجلس مدينة ابنوب ورصف طريق العوامر/القداديح بقرية الحمام وافتتاح ملعب نجيل صناعي بقرية دير الجبراوى بتكلفة 31 مليون و25 ألف جنيه

أما مركز الفتح سيتم افتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية بني زيد الأكراد والوحدة المحلية لقرية الواسطى وتوسعات مدرسة الواسطى الثانوية

كما يتفقد الإعمال الإنشائية للمبنى الإداري للحملة الميكانيكية ومخزن المعدات وتفقد أعمال التطوير بالمركز الشامل لتأهيل البنين والفتيات المعوقات بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارية بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي والأعمال الإنشائية بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر بتكلفة إجمالية 18 مليون و65 ألف جنيه

وحدات سكنية

وفي مدينة أسيوط الجديدة سيتم افتتاح 264 وحدة سكنية بـ 11عمارة ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي وذلك بتكلفة تصل إلى 46مليون جنيه.

وفي صدفا افتتاح ملعب نجيل صناعى ومبنى إدارى تابع للشباب والرياضة بقرية الدوير كما يتم تفقد مشروع الصرف الصحى بصدفا والغنايم ونقطة إطفاء أولاد إلياس فضلا عن تفقد مبنى الوحدة المحلية بقرية أولاد إلياس لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتفقد أعمال إستكمال مبنى الحملة الميكانيكية بصدفا بالإضافة إلى تفقد مبنى إدارة صدفا التعليمية وجناح توسعة بمدرسة أولاد إلياس الثانوية وجناح توسعة بمدرسة الشناينة بقرية البربا وتفقد مدرسة أولاد إلياس للتعليم الأساسي وتفقد مدرسة صديق علي عبدالله العطيفي الثانوية بتكلفة تصل إلى 279 مليون و899 ألف جنيه

ويشمل البرنامج في الغنايم إفتتاح 3 عمارات سكنية بمنطقة المثلث ومسجد العزبة بقرية المشايعة فضلا عن إفتتاح مدرسة الغنايم بحرى الإبتدائية المشتركة والإدارة الإجتماعية بالغنايم وتفقد العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية المشايعة بالإضافة إلى تفقد نقطة إطفاء دير الجنادلة ومركز شرطة الغنايم ومبنى الإدارة التعليمية بالغنايم وحديقة الربوة بتكلفة إجمالية 67 مليون و531 ألف جنيه.

كما يتم افتتاح عدة مشروعات في مركز أبوتيج منها 3 عمارات بقرية الزرابي و2 عمارة بقرية أبو خرص و2 عمارة بقرية دكران وإفتتاح مدرسة اسامة بن زيد الإبتدائية بقرية البلايزة فضلا عن إفتتاح وحدة مطافى باقور و مدرسة فليو الإبتدائية ومجزر الزرابى ومدرسة البلايزة الإعدادية.

كما يتم إفتتاح أعمال ترميم وصيانة معهد البلايزة ع/ث بنين وإفتتاح وحدة مطافى النخيلة وأعمال صيانة معهد فتيات أبو خرص ع/ث جنيه بالإضافة إلى تفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى أبوتيج المركزى ب وتفقد إنشاء مطافى أبوتيج وتفقد إنشاء جراج باقور بتكلفة إجمالية 277 مليون و206 ألف جنيه.

وفي مركز البداري يتم افتتاح كوبري على ترعة نجع حمادي أمام مصرف المراونة بقرية النواميس ومدخل الوحدة المحلية بقرية العقال البحري وملحق بمدرسة نجع الجزيرة للتعليم الأساسي بقرية النواورة ومجزر النواورة بعد التطوير وجناح مدرسة الجهاد الإبتدائية وجناح مدرسة البداري الثانوية المشتركة وملعب نجيل صناعي بقرية العقال البحري بالإضافة إلى تفقد الأعمال الإنشائية لمشروع الصرف الصحي بقرية النواورة والأعمال الإنشائية لـ 24وحدة سكنية

بينما يشهد مركز ساحل سليم افتتاح مبنى الإدارة التعليمية وملعب الساحة الشعبية ومدرسة مجمعة الشامية الإبتدائية ومدرسة النصر الإبتدائية بالعفاردة ومدرسة الإمام علي بن ابي طالب بمدينة ساحل سليم ومدرسة ساحل سليم الإعدادية بنات كما يتفقد أعمال التجديد لمبنى الحملة الميكانيكية بالمركز والأعمال الإنشائية لمبنى مخازن الوحدة المحلية بقرة الشامية بتكلفة إجمالية 18 مليون و94 ألف جنيه.

مدارس جديدة

وفي مركز القوصية يتم افتتاح مدرسة الشيخ عون الله الجديدة ومدرسة محمد النص للتعليم الأساسي وافتتاح موقف القوصية كما يتفقد رصف طريق بني رابع واستكمال اقامة وانشاء الحملة الميكانيكية بالمنشأة الكبرى وتفقد الأعمال الانشائية لوحدة إطفاء مير وتفقد طريق نزالي – قنطرة فيومي بطول 1 كم وتفقد رصف طريق كاروت الذي يربط الصحراوي الغربي بطول 1 كم ورصف طريق الدير المحرق حتى الإذاعة والتليفزيون بطول 2.75 كم بتكلفة إجمالية 22 مليون و157 ألف جنيه.

كما يشهد مركز ديروط افتتاح مدرسة 25 يناير الاعدادية ومدرسة رفاعة الطهطاوي الرسمية لغات ومدرسة زيد بن حارثة الابتدائية وجناح توسعة بمدرسة أبو جبل بنين وجناح توسعة بمدرسة علي كيلاني الابتدائية المشتركة فضلا عن افتتاح مركز صنبو المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل ووحدة دشلوط الصحية وافتتاح مدخل ديروط الجنوبي ومدخل الشيخ أبو العيون وكوبري نزلة عبد اللاه بعد إحلاله ووحدة إطفاء ديروط بتكلفة إجمالية بلغت 36 مليون و570 ألف جنيه

















