ألقت مباحث الاموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية القبض على ثلاثة أشخاص لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال ترويج العملات الورقية الأجنبية المقلدة .

كانت التحريات قد اثبتت قيام كل من : ع . م . ع – سن 54 – محاسب – ومقيم بدائرة قسم الخليفة بمحافظة القاهرة و ع . ا . ع – سن 35 – سائق – ومقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة و م . ح . ع – سن 64 – محاسب – ومقيم بمنطقة الورديان دائرة قسم شرطة مينا البصل بمزاولة هذا النشاط الاجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع مباحث قسم شرطة محرم بك تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة ” قيادة الثانى ” وبحوزتهم ( عدد 5 ورقات فئة المائة دولار أمريكى ” مقلدة ” ، عدد 4 هواتف محمولة ) .



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للعملات الورقية المقلدة بقصد الترويج وإستخدام السيارة فى الترويج والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.