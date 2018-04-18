اخبارمصر- هند بدارى

يشهد د.محمد بدر محافظ الأقصر الجمعة القادمة الافتتاح العالمى لفعاليات مراسم توثيق الشعار الجديد لمدينة الأقصر والذى تم تصميمه واطلاقه بالجامعة الألمانية بالقاهرة

ويشارك د.أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة فى مراسم التوثيق على هامش الإحتفال بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه، ووضعه بواجهة معبد الأقصر

ويمثل الشعار الجديد رمزا مرئيا ذا خصوصية منفردة تعبر عن مدينة الاقصر وتجعل لها سمة شخصية جاذبة ، انطلاقا من ضرورة وجود شعار ثابت لها يحافظ على شكلها وهويتها ويعكس صورة ثابتة لمعالمها